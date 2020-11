The Crown: una guida agli acquisti per sentirsi parte della famiglia reale britannica

Anche se le vite della famiglia reale britannica sono davvero costose, ci sono alcuni semplici modi per sentirsi come una Regina. Se avete seguito la famiglia reale e l’ascesa di Kate Middleton e Meghan Markle fino al matrimonio con William e Harry, potreste aver già divorato la quarta stagione di The Crown uscita su Netflix il 15 novembre.

L'amata e avvincente serie segue la Regina Elisabetta II dagli anni '40 al presente, senza mai nascondere segreti o scandali che hanno coinvolto la famiglia reale negli anni. E questa stagione sarà particolarmente succosa, con l'introduzione di Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson, e della Principessa Diana, interpretata da Emma Corrin.



Sebbene la maggior parte di noi non possa immaginare di vivere in castelli, sfoggiare abiti lussuosi, o di avere personale delle dimensioni di un piccolo esercito, possiamo comunque cercare di vivere come un membro della famiglia reale con poche semplici mosse.

Per aiutarti a fare proprio questo, ecco una raccolta di alcuni degli oggetti preferiti raggiungibili per noi, e usati anche dalla famiglia reale.



Il profumo del giorno delle nozze della principessa Diana: Una delle scene più attese della quarta stagione di The Crown è il matrimonio reale di Diana Spencer e il principe Carlo. Ogni dettaglio dell'iconico abito di Diana è stato ricreato in tutta la sua magnifica gloria. Il profumo che ha scelto quel giorno era un elegante floreale, Houbigant Paris Quelques Fleurs L'Original Parfum. Sorprendentemente, l'eau de parfum richiede più di 15.000 fiori e 250 materie prime per una sola oncia.

Biglietti di ringraziamento della principessa Diana: Dopo la nascita del principe William, la principessa Diana scrisse notoriamente 24.000 note di ringraziamento. Alcune delle lettere personali della principessa Diana sono state messe all'asta, ma se vuoi puoi procurarti la sua cancelleria. Sebbene queste non siano proprio le stesse carte esatte che ha usato, Crane & Co. Red Bordered Ecruwhite Note ne produce ancora. Il set di 10 fogli e 10 buste è realizzato in carta di cotone al 100% negli Stati Uniti, con un delizioso cartoncino.



Le scarpe da ginnastica di Kate Middleton: Quando Kate Middleton ama qualcosa nel suo armadio, lo indossa ancora e ancora, comprese le sue sneakers Superga da donna 2750 Cotu Classic. Le ha sfoggiate sia in bianco che in verde kaki. Realizzata al 100% in tela, la scarpa da tennis ha fatto il suo debutto nel 1925 ed è ancora alla moda.



Candela preferita di Meghan Markle: Molto prima di diventare una duchessa, Meghan Markle era una fan della casa di profumi parigina Diptyque e delle loro eleganti candele. Hanno adornato il suo appartamento di Toronto e lei e il principe Harry hanno riempito la cappella di San Giorgio con candele e spray Diptyque il giorno del loro matrimonio. I fan più attenti hanno catturato la Diptyque Tubereuse Candle nell'elegante soggiorno californiano della coppia quando hanno fatto un'apparizione in America's Got Talent per augurare buona fortuna a un concorrente.



Stivali di gomma della regina Elisabetta: La regina Elisabetta sa certamente come sfoggiare uno stivale da pioggia, che è necessario per chiunque trascorra tanto tempo quanto lei nella piovosa campagna britannica. È probabile che la troverai indossare Le Chameau in una giornata ventosa, poiché sono famose per essere sofisticate ma robuste. Anche Kate Middleton è stata vista sfoggiare il marchio. Gli stivali foderati in neoprene Vierzonord da donna Le Chameau sono gli iconici stivali alti realizzati a mano in gomma naturale con fodera in neoprene da 3 mm per tenerti al caldo quando fa freddo. Costruiti per resistere alle intemperie, sono impermeabili e hanno una suola antishock per tenerti stabile su tutti i terreni.



Olio per il viso di Kate Middleton: La duchessa di Cambridge ha molte qualità invidiabili, ma la sua carnagione impeccabile e luminosa è in cima alla lista. Il Trilogy Rosehip Oil potrebbe avere qualcosa a che fare con questo. Da quando è stato segnalato anni fa per essere in regolarmente nel regime di bellezza di Kate Middleton, si esaurisce regolarmente. Oltre a Kate che lo usa quotidianamente, anche sua madre è una fan. L'olio di rosa canina di Trilogy è spremuto a freddo e certificato biologico ed è sicuro anche per le pelli più sensibili.



La borsa di Meghan Markle: Nota per il suo stile casual e cool, Meghan Markle ha indossato la borsa da trasporto The Canvas di Madewell verde oliva, soprannominata "Distant Surplus", durante un tour reale del Sud Africa nel 2019. Classica e pratica, la robusta borsa in tela può essere trasportata dall'alto con i manici o tracolla staccabile, realizzata in pelle italiana.



Sapone per le mani della Regina Elisabetta II: Un Royal Warrant è uno dei sigilli di approvazione più ambiti esistenti. Un mandato di nomina reale è dato come segno di riconoscimento a persone o società che hanno regolarmente fornito beni o servizi a Sua Maestà la Regina, Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo o Sua Altezza Reale il Principe di Galles o alle loro famiglie. Solo il monarca in carica può decidere chi può concedere i Royal Warrant. Molton Brown ha ottenuto questo riconoscimento nel 2013 come fornitore di articoli da toeletta per Sua Maestà la Regina - Master of Household. Sebbene i marchi e le aziende che guadagnano un Royal Warrant siano piuttosto miti sui loro servizi, si dice che ogni bagno del Castello di Balmoral, la tenuta della regina in Scozia, sia fornito con un set di detergenti e lozioni per le mani all'arancia e al bergamotto. Coccola le tue mani come un ospite reale con il set regalo Molton Brown Orange & Bergamot Hand Ritual.



Il tè ufficiale di Buckingham Palace 'Royal Blend': Situato a Piccadilly, Londra, Fortnum & Mason è un grande magazzino piuttosto elegante. Anche se c'è un po' di tutto, brilla davvero nelle sue offerte culinarie, vantando i loro famosi cesti regalo di lusso accuratamente curati con regali deliziosi. Fortnum & Mason ha attualmente mandati reali da Sua Maestà la Regina e il Principe di Galles. Per vivere davvero come un reale, aggiungi uno dei loro tè alla tua collezione. Provenienti da tutto il mondo, Fortnum & Mason ha fornito tè alle case reali per oltre 300 anni. Le bustine di tè Fortnum & Mason Royal Blend sono una scelta eccellente. Il set di 50 bustine di tè viene fornito in una deliziosa latta che merita un posto fisso nella tua cucina. Fu miscelato per la prima volta per il re Edoardo VII nell'estate del 1902.



