The Crown: Helena Bonham Carter e Jason Watkins entrano nel cast della terza stagione

Dopo aver risolto le controversie legate alle disparità di salario tra Claire Foy e i suoi colleghi, Netflix ha annunciato l'ingresso di Helena Bonham Carter e Jason Watkins nel cast della terza stagione di The Crown, la cui uscita è prevista per il 2019 su Netflix.

Come si vociferava già da mesi, Helena vestirà i panni della principessa Margaret, ruolo ricoperto da Vanessa Kirby nelle prime due stagioni dello show. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Non so cosa mi terrorizzi di più, se rendere giustizia alla vera principessa Margaret o venir dopo la magistrale interpretazione di Vanessa Kibry. L'unica cosa che posso garantire è che sarò più piccola di lei".

L'attrice e doppiatrice britannica è nota ai fan per aver interpretato Bellatrix Lestrange nella saga di Harry Potter e la ritroveremo sul grande schermo in Ocean's 8, spin-off interamente al femminile dell'omonimo franchise, diretto da Gary Ross.

Jason Watkins, invece, vestirà i panni di Harold Winson, Primo Ministro del Regno Unito per ben due volte, dal 1964 al 1970 e dal 1974 al 1976. L'attore, di recente visto nella serie Taboo e che apparirà in The Man Who Killed Don Quixote, ha così commentato il suo ingaggio:

"Sono felice di partecipare a questo spettacolo eccezionale, e così entusiasta di lavorare ancora una volta con Peter Morgan. Harold Wilson è un personaggio significativo e affascinante nella nostra storia. Sarà un onore portarlo in vita sul piccolo schermo, attraverso un decennio che ci ha trasformato culturalmente e politicamente".

Vi ricordiamo che i protagonisti del nuovo arco narrativo di The Crown saranno Olivia Colman, che subenterà a Claire Foy nel ruolo della regina Elisabetta II, e Tobias Menzies in quelli del principe Filippo, andando così a sostiuire Matt Smith.