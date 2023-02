The Crown: per Helena Bonham Carter la serie Netflix dovrebbe essere cancellata!

Helena Bonham Carter ha fatto parte della famiglia di The Crown, l'acclamata serie Netflix sulla Royal Family e la Regina Elisabetta II, per due stagioni, nello specifico la terza e la quarta, interpretando il personaggio della Principessa Margaret. Tuttavia, visti i recenti accadimenti, l'attrice è convinta che lo show non dovrebbe continuare.

Nel corso di un'intervista concessa al Guardian, infatti, a Helena Bonham Carter è stato recentemente chiesto un commento circa Spare, la biografia del Principe Henry che ha scatenato le polemiche in seno alla Royal Family in quest'ultimo periodo piuttosto tumultuoso per la monarchia britannica.

"Non voglio davvero contribuire all'intera faccenda. È complicato e verrebbe estrapolato dal contesto. E credo che gli sia stata data abbastanza attenzione", ha dichiarato la Carter a proposito del libro di Harry.

Sebbene la Carter abbia partecipato a The Crown, non pensa che la serie debba andare avanti: "Dovrei stare attenta anche qui, ma non credo che dovrebbero continuare, in realtà. Ho partecipato e ho amato i miei episodi, ma ora è molto diverso. Quando The Crown è iniziato era un dramma storico, mentre ora sta parlando del presente. Ma questo dipende da loro".

La sesta stagione di The Crown sarà dedicata alla morte della Principessa Diana e, secondo quanto riferito, sarà l'ultima stagione della serie. Il creatore dello show, Peter Morgan, ha dichiarato che "non potrebbe mai scrivere qualcosa" se non passa abbastanza tempo per avere una prospettiva corretta degli eventi.

"Peter l'ha detto in modo molto articolato, ma il succo è semplicemente che non può scrivere qualcosa se non c'è stato il tempo di acquisire una prospettiva corretta", aveva detto la produttrice della serie Suzanne Mackie a Broadcast Now. "E credo che abbia sempre pensato che 10 anni siano il tempo minimo che deve trascorrere per inquadrare qualcosa nel suo contesto storico, per permettergli di capirlo davvero. Non credo che si discosterà da questo".

Nel ruolo di Diana, nella Stagione 6 di The Crown, ci sarà ancora Elizabeth Debicki, che ha dato una prova sensazionale nella passata stagione. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro speciale sulla figura di Carlo in The Crown 5.