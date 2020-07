The Crown, Helena Bonham Carter: 'Sul set mi trattavano come una regina'

Nella terza stagione di The Crown, Helena Bonham Carter ha sostituito Vanessa Kirby nel ruolo della principessa Margaret, sorella della regina Elisabetta, e riprenderà il personaggio anche nell'imminente stagione 4. L'attrice ha recentemente raccontato a Digital Spy di aver ricevuto sul set un trattamento degno di un'Altezza Reale.

"È molto divertente interpretare un personaggio della famiglia reale" ha raccontato. "Anche se ovviamente sanno che non lo sei davvero, ti trattano come una regina. Quindi, anche se non sono neanche lontanamente come la principessa Margaret, lei si è insinuata in me e io ho imparato alcune cose da lei. Le persone mi hanno trattato come Margaret, e sembravano quasi pronte a farsi terrorizzare da me" ha concluso scherzando.

L'esperienza, quindi, si è rivelata "esilarante... è stato così divertente" secondo Helena Bonham Carter. Nonostante il suo involontario potere intimidatorio nei confronti della troupe, però, l'attrice ha confessato di essersi sentita un po' nervosa e a disagio, all'inizio delle riprese della terza stagione di The Crown, all'idea di dare vita a una figura così importante. "All'inizio è stato un po' spaventoso" ha ammesso. "Ma poi il timore si è placato."

Per altri approfondimenti su The Crown, rimandiamo a tutto ciò che sappiamo sulla quarta stagione della serie Netflix creata da Peter Morgan. Lo show andrà avanti ancora per la quinta e la sesta stagione, contrariamente a quanto era stato annunciato nei mesi scorsi.