The Crown: Il segretario alla cultura inglese vuole che Netflix inserisca un disclaimer

La quarta parte di The Crown è stata un grande successo per Netflix, permettendo a molti utenti di scoprire alcuni importanti retroscena sulla vita della famiglia reale inglese. Nel frattempo, il segretario alla cultura ha chiesto al colosso dello streaming di inserire un disclaimer prima delle puntate dello show.

A darne la notizia è il giornale "Daily Mail", che ha intervistato Oliver Dowden, il quale ha dichiarato di essere preoccupato che le vicende dello show possano essere considerato come rappresentative dei veri eventi. Ecco il suo commento: "È una fantastica serie che racconta cose che non sono successe, per questo Netflix, come per altri show televisivi, dovrebbe dichiararlo chiaramente all'inizio. Senza questo avviso temo che una generazione di spettatori che non hanno vissuto quegli eventi, potrebbero confondere realtà e finzione". Sembra infatti che molti siano poco convinti della rappresentazione del Principe Carlo, che nel corso della quarta stagione tradisce più volte sua moglie con Camilla Parker-Bowles.

Per adesso i rappresentanti di Netflix non hanno voluto commentare questa notizia, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo altri dettagli a riguardo. Infine, se avete già visto tutti gli episodi dello show, ecco alcune serie simili a The Crown, mentre anche la Regina Elisabetta ha parlato della serie.