The Crown, Imelda Staunton annuncia formalmente l'arrivo della stagione 5 su Netflix

Silenzio, parla la Regina! Imelda Staunton ha fatto la sua apparizione durante TUDUM, l'evento globale di Netflix, per annunciare formalmente l'arrivo della quinta stagione di The Crown sulla piattaforma. Scopriamo quando avverrà.

Imelda Staunton sarà la nuova Regina Elisabetta di The Crown quando la quinta e penultima stagione della serie Netflix debutterà sulla piattaforma streaming, e ci accompagnerà dritti fino alla sua conclusione con la sesta stagione.

Prima di vederla avere a che fare con le gioie e dolori di Buckingham Palace, però, Sua Maestà è apparsa brevemente durante TUDUM per informarci che la nuova stagione di The Crown debutterà a novembre 2022 su Netflix.

Eh sì, dovremo aspettare ancora un anno e più per tornare a sbirciare nelle vite della Famiglia Reale come ce la raccontano Peter Morgan e il suo team creativo, ma se non altro il numero delle stagioni è aumentato rispetto alla decisione iniziale di far terminare lo show con la quinta stagione.

I nuovi episodi ci dovrebbero mostrare il crollo del matrimonio tra Lady D e il Principe Carlo (Elizabeth Debicki e Dominic West interpreteranno Diana e Carlo in The Crown 5), ma non sappiamo ancora se verrà già affrontata anche la morte di Diana, o se questa sarà argomento della sesta stagione.