The Crown, Imelda Staunton e la pressione di interpretare la Regina Elisabetta

Mentre Netflix si prepara ad accogliere il quarto arco narrativo di The Crown, in arrivo nel catalogo del servizio il prossimo 15 novembre, Imelda Staunton sta già pensando a quando sostituirà Olivia Colman nel ruolo della Regina Elisabetta II per le stagioni 5 e 6.

"C'è pressione da ogni angolo" ha ammesso l'attrice durante una recente intervista (via Digital Spy). "Arrivo dopo due attrici straordinarie, e devo interpretare un'essere umano straordinario, che è la Regina. Perché lei è estremamente importante nelle nostre vite e sappiamo come appare."

Nota al grande pubblico per aver vestito i panni della perfida Dolores Umbridge nella saga di Harry Potter, la Staunton ha spiegato: "Ovviamente devo assomigliarle il più possibile, ma devo anche raccontare una storia, qualunque essa sia. Il lavoro di Peter Morgan è quello di svelare la sua vita dietro le quinte, ed è qui che entra in gioco la sua scrittura, è davvero straordinario. Abbiamo moltissimi filmati della Regina che fa i suoi discorsi e cose di questo tipo, e penso che la forza di The Crown sia stata entrare nelle loro vite private e renderle il più reale possibile."

Nel corso della chiacchierata, l'attrice ha anche confermato che le riprese della quinta stagione partiranno il prossimo luglio. Vi ricordiamo che The Crown si concluderà con la sesta stagione.