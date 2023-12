The Crown, per Imelda Stauton 'è stata dura' interpretare la regina

Il cast di The Crown ha fatto la sua comparsa questa sera sul red carpet del Royal Festival Hall di Londra. L'ultima stagione di uno dei più grandi show di Netflix, andato in onda per la prima volta sette anni fa, sta giungendo al termine: a breve uscirà la seconda parte della seconda stagione, dopo unaprima parte che ha già ricevuto non poche critiche.

Imelda Staunton, ultima attrice a entrare nei panni della regina Elisabetta, si è aperta sulle difficoltà di interpretare la monarca dopo la sua morte."È stata dura ma siamo andati avanti" ha dichiarato Stauton. "Non puoi lasciare che influisca su ciò che fai altrimenti non stai facendo il tuo lavoro. [la Regina] era d'accordo e ho trovato molto conforto in questa cosa".

Anche Suzanne Mackie si è espressa sulla morte della Regina e su come ha influenzato la struttura stessa della serie, modificando l'episodio finale: la produttrice ha dichiarato che Peter Morgan ha cambiato il finale rendendolo qualcosa di "molto tenero e sentito".

"C'era una sensazione di star guardando alla fine, contemplando la mortalità e il tempo limitato sulla Terra" ha aggiunto. "L'episodio sarebbe comunque finito con una sensazione di pace che viene ristabilita sulla terra con il matrimonio di Carlo e Camilla, ma poi si è aggiunta una nuova dimensione. Lei era la nostra protagonista".

Il personaggio della Regina potrebbe anche tornare al centro di un potenziale prequel che tornerebbe indietro fino all'era edoardiana. "Un modo elegante di approcciarsi alla cosa è tornando indietro nel tempo" commenta Mackie, aggiungendo che continuerà a lavorare con Morgan nei prossimi progetti.

Il red carpet anticipa l'uscita della seconda parte della sesta stagione, prevista su Netflix giovedì prossimo.