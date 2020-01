The Crown: intrusioni nel palazzo e la faida con Margaret Thatcher nella quarta stagione

Olivia Colman ha coronato con il Golden Globe il successo della terza stagione di The Crown, nel ruolo della regina Elisabetta II. Ma la Royal Family non ha intenzione di oziare, visto che la quarta stagione è già in produzione. E mentre i protagonisti erano impegnati sul red carpet, Deadline ha indagato sulla prossima stagione.

Il terzo ciclo di episodi si è protratto dal 1964 al 1977, a partire dall'elezione di Harold Wilson come primo ministro e alcuni eventi, tra cui il disastro di Aberfan, l'allunaggio dell'Apollo 11 e la morte di Winston Churchill.

La quarta stagione ci porterà sino al 1990, quando Margaret Thatcher si dimise da primo ministro. Thatcher sarà interpretata dalla star di X-Files, Gillian Anderson, e la quarta stagione si concentrerà sul rapporto tra la 'lady di ferro' e la monarca.

Pare che la relazione tra le due sia stata rovinata dal rifiuto di Thatcher di sostenere le sanzioni contro il regime razzista dell'apartheid in Sudafrica.



Peter Morgan, creatore di The Crown, ha definito la relazione tra Elisabetta II e Margaret Thatcher come 'un'aquila con due teste, rivolte in direzioni opposte':"Hanno molto in comune, non ultimo il loro genere. A volte le cose che pensi possano unire due persone in realtà le separano".

Anche la principessa Diana avrà un ruolo chiave nella quarta stagione di The Crown; Diana conobbe Carlo nel 1977, quando aveva 16 anni, e la coppia si sposò nel 1981. Il personaggio sarà interpretato da Emma Corrin. La trama includerà anche diverse intrusioni e infiltrazioni a Buckingham Palace, nel 1982, tra cui la celebre sortita di Michael Fagan, che arrivò addirittura alla camera da letto della regina, brandendo frammenti di vetro di un posacenere; venne considerata una delle più gravi violazioni di sicurezza a palazzo nel ventesimo secolo.

Diverse settimane fa è stata diffusa l'immagine del principe William con Diana ed è stato smentito il rumor su Imelda Staunton.