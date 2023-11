The Crown, per Jared Harris la Royal Family non dovrebbe lamentarsi: 'Li umanizza'

The Crown 6 è stata colpita da parecchie critiche, e Jared Harris è intervenuto in difesa della serie, respingendo quelle che potrebbero provenire dalla famiglia reale inglese.

L’attore è stato interprete di Re Giorgio VI, padre della recentemente scomparsa regina Elisabetta II, nelle prime due stagioni dello show. Harris ha sottolineato durante un intervista con la BBC come la serie di fatto “umanizzi” la famiglia reale e di come i riflettori fossero puntati sullo show anche dalle prime stagioni e non solo dall’ingresso di Lady Diana nella serie:

“La Famiglia Reale sarebbe entusiasta di The Crown perché li sta umanizzando. Ci si chiede sempre se si debba fare questo, o se sia giusto raccontare questa storia, o se sia in qualche modo irrispettoso, e la mia opinione è: credo che la famiglia reale ne sarebbe felice perché li umanizza. […] All'epoca c'erano molti controlli sugli “osservatori reali” e così via. Tutti sapevano che ci sarebbe stato un enorme interesse fin dall’inizio. Vogue ha fatto un servizio fotografico e ogni volta che le riviste di moda si interessano al tuo show sai che raggiungerà un livello davvero alto".

La prima parte della sesta stagione è stata colpita dalle critiche, in particolare a causa di una precisa scelta narrativa riguardante Lady Diana. Ma adesso molti fan si chiedono, quando uscirà la seconda parte dell’ultima stagione di The Crown?