The Crown, Jonathan Pryce difende la serie Netflix dopo l'attacco di Judi Dench

Nei giorni scorsi Judie Dench ha attaccato The Crown, secondo l'attrice infatti, lo show sarebbe impreciso nella narrazione e estremamente dannoso per la storia. In risposta alle affermazione del Premio Oscar è ora intervenuto Jonathan Pryce sottolineando che questo è semplicemente un prodotto creato per la tv senza nessun altro fine.

A seguito dei commenti di Dench, Netflix ha aggiunto un disclaimer alla descrizione della serie per l'ultimo trailer. Tuttavia, questo non è sembrato abbastanza agli occhi dei detrattori della serie.

"La stragrande maggioranza delle persone sa che si tratta di una serie per la tv", ha affermato Pryce. "Lo guardano da quattro stagioni".

Pryce e le sue co-protagoniste Imelda Staunton e Lesley Manville, che interpretano rispettivamente la regina Elisabetta II e la principessa Margaret, hanno convenuto che la recente scomparsa della Regina incredibilmente accresciuto l'ostilità nei confronti di The Crown.

"C'è, e anche da parte mia, una grande amore nei confronti della regina e un profondo sentimento di dispiacere visto che non è più con noi. Ciò ha sicuramente accresciuto le critiche", ha detto Manville a Deadline.

"In un certo senso è comprensibile. È comprensibile che le persone si sentano ancora un po' giù di morale e nervose", ha aggiunto Staunton.

Insomma, le polemiche intorno alla serie Netflix sembrano non destinate ad esaurirsi molto presto.