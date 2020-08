The Crown, Jonathan Pryce sarà il Principe Filippo nelle ultime due stagioni della serie

La serie Netflix The Crown chiama all'appello un altro attore di Game of Thrones per interpretare il Principe Filippo nelle ultime due stagioni dello show: Jonathan Pryce.

Tra i candidati come Miglior Attore Protagonista alla scorsa edizione degli Academy Awards, l'attore gallese Jonathan Pryce ci ha accompagnato per diverse stagioni anche nella popolarissima serie di HBO Game of Thrones, dove interpretava il ruolo dell'Alto Passero.

E proprio da Game of Thrones (e, più recentemente, Outlander) proveniva anche Tobias Menzies, il precedente interprete del Principe Filippo nella serie Netflix, che aveva sostituito l'attore di Doctor Who Matt Smith al primo giro di boa.

Pryce darà dunque il volto all'ultima versione del Principe Consorte prima del concludersi dello show ideato da Peter Morgan, ovvero nella quinta e sesta stagione, e andrà ad affiancare l'attrice di Harry Potter e Downton Abbey Imelda Staunton, interprete della Regina Elisabetta dopo Olivia Colman e Claire Foy.

Ad essere confermata per le nuove stagioni, inoltre, è Leslie Manville (Il Filo Nascosto, Maleficent), che succederà a Vanessa Kirby e Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margherita.

Al momento, attendiamo ancora l'annuncio della data d'uscita della quarta stagione di The Crown, che dovrebbe arrivare su Netflix prima della fine dell'anno. La quinta stagione, invece, è in fase di lavorazione.