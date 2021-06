The Crown, Jonny Lee Miller di Trainspotting sarà il premier John Major nella stagione 5

Il rapporto tra la regina Elisabetta e il primo ministro di turno è sempre stato alla base delle varie stagioni di The Crown, come hanno dimostrato anche John Lithgow e Gillian Anderson, che nel ruolo di Winston Churchill e Margaret Thatcher hanno affiancato rispettivamente Claire Foy e Olivia Colman.

Mentre si rischia una sorta di Brexit anche per le serie tv, continua a prendere forma il cast della stagione 5 di The Crown, e viene riempita l'importante casella del premier britannico. John Major, in carica al numero 10 di Downing Street per sette anni dal 1990, sarà interpretato da Jonny Lee Miller.

Le riprese della nuova stagione dello show creato da Peter Morgan partiranno il mese prossimo, con un cast rinnovato: debutteranno infatti Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta, Lesley Manville nei panni della principessa Margaret, Jonathan Pryce nel ruolo del recentemente scomparso principe Filippo, mentre Elizabeth Debicki sarà la nuova Lady Diana.

Jonny Lee Miller è famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Sick Boy in Trainspotting di Danny Boyle. Ha lavorato al cinema anche con registi del calibro di Woody Allen (Melinda e Melinda) e Tim Burton (Dark Shadows). Per la tv ha invece recitato dal 2012 al 2019 in Elementary, oltre che in serie come Dexter e Eli Stone.