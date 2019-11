The Crown: Josh O'Connor ha dovuto imparare ad andare a cavallo per la parte di Carlo

Uno dei personaggi introdotti dalla terza stagione di The Crown e che sarà al centro anche dell'annunciata quarta mandata di episodi è senza dubbio il Principe Carlo, interpretato da Josh O'Connor.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, proprio O'Connor ha svelato alcuni retroscena del casting, come ad esempio il fatto di non saper di dover andare a cavallo nelle scene della serie che lo riguardavano e che non era mai stato sopra un cavallo prima di ottenere la parte del Principe Carlo.

"Ho ricevuto una telefonata due settimane prima dell'inizio delle riprese. Mi dissero: 'Il primo giorno c'è una scena di polo' e io 'Certo, sembra grandioso' e loro mi fanno: 'Sai andare a cavallo, vero?' al che ho risposto 'Assolutamente no. Non sono mai stato su un cavallo prima'. C'è come questo assunto che ogni attore britannico sappia andare a cavallo. Di certo non è così. 'Okay, non c'è problema, ti faremo prendere delle lezioni'. Ho svolto una lezione con Devil’s Horsemen, che si occupa di queste cose per i film. Fanno sembrare credibili degli attori a cavallo, hanno fatto Game of Thrones, di tutto. E sono eccezionali. Quindi alla fine della prima lezione sapevo almeno come salire su un cavallo e stare in equilibrio mentre facevamo qualche passo e poi mi dissero avrebbero mandato il "tizio del polo", che era un coach irlandese con cui adesso sono grande amico. Ci siamo incontrati sul campo di polo e gli ho detto chiaramente: 'Guarda non sono mai stato su un cavallo prima di ieri' e lui: 'Non c'è problema, qui c'è il tuo bastone' e per le riprese sapevo colpire la palla con quel bastone. Avevo intenzione di continuare ma poi mi sono reso conto di quanto mi sarebbe costato. Si tratta dello sport più costoso al mondo. Ma è stato davvero divertente. Ho riguardato la scena giusto ieri, sembra parecchio bella".

Su queste pagine potete leggere le impressioni del cast della terza stagione di The Crown, la quale sarà diffusa sulla piattaforma digitale Netflix il prossimo 17 novembre. Nel cast troviamo anche Olivia Colman e Helena Bonham-Carter. Già disponibile la nostra recensione dei nuovi episodi.