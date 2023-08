The Crown, Josh 'O Connor scioccato dalla fama: 'Un periodo del ca**o'

Uno dei volti più popolari di The Crown è sicuramente Josh O'Connor che ha visto la sua carriera essere lanciata grazie alla sua interpretazione del giovane Principe Carlo. La fama dell'attore è stata quanto meno improvvisa portando, improvvisamente, ai vertici dello star system.

Mentre per Helena Boham Carter ha detto che The Crown dovrebbe essere cancellata, il discorso di O'Connor riguarda principalmente il modo in cui la fama lo ha colpito senza che lui se ne rendesse conto. Diventare improvvisamente un divo ammirato in tutto il mondo ha avuto un urto non indifferente sulla vita dell'attore che, fino a quel momento, non aveva mai ottenuto quell'occasione capace di lanciarlo definitivamente nel firmamento di Hollywood.

"È stato un periodo incasinato", ha raccontato l'attore che ha interpretato il Principe Carlo nel periodo in cui ha conosciuto Lady Diana. “L’ho trovato così d’impatto, le persone che mi fermavano. Vuoi far parte di cose che abbiano successo ma penso che a volte sottovalutiamo quanto potente possa essere anche una leggera perdita di anonimato" ha svelato O'Connor parlando quanto gli continui a pesare il fatto di non poter più vivere una vita qualunque ma di essere costantemente sotto i riflettori.

Per scoprire qualcosa in più sul personaggio interpretato da Josh O'Connor, vi consigliamo il nostro speciale su come cambia il ruolo di Carlo in The Crown. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!