The Crown, Judi Dench attacca la serie:'Racconto impreciso e dannoso per la storia'

In una lettera aperta pubblicata dal Times, il premio Oscar Judi Dench, una delle più grandi interpreti britanniche di sempre, ha criticato pesantemente la serie Netflix The Crown, che racconta le vicende della famiglia reale e il regno di Elisabetta II. La lettera di Dench segue le dichiarazioni dell'ex premier John Major.

Il politico ha puntato il dito contro una sequenza della prossima stagione in cui pare che il principe Carlo (Dominic West) abbia fatto pressioni sul primo ministro per costringere sua madre, la regina Elisabetta II, ad abdicare, additandole come 'stupidaggini'.



"Sir John Major non è il solo a preoccuparsi che l'ultima stagione di The Crown presenterà un resoconto e doloroso della storia. In effetti, più il dramma si avvicina ai nostri tempi, più liberamente sembra disposto ad offuscare i confini tra accuratezza storica e crudo sensazionalismo" ha scritto Dench nella lettera.



L'attrice ha inoltre chiesto a Netflix di aggiungere un disclaimer all'inizio degli episodi, temendo che il pubblico consideri la rappresentazione degli eventi nello show come un fatto storico e non come un dramma romanzato:"Anche se molti riconosceranno The Crown per il resoconto brillante ma romanzato degli eventi che è, temo che un numero significativo degli spettatori, in particolare all'estero, possa considerare la sua versione della storia completamente vera. Ciò è crudelmente ingiusto per gli individui e dannoso per l'istituzione che rappresentano" ha sbottato Dench, che poi ha specificato:"Nessuno più di me crede nella libertà artistica, ma ciò non può rimanere incontrastato. Nonostante abbia sempre affermato questa settimana che The Crown è sempre stato un dramma romanzato, i creatori dello show hanno resistito a tutte le richieste di aggiungere un disclaimer alll'inizio di ogni episodio".



Una lettera accorata quella dell'attrice, forse legata anche alla recente scomparsa della regina Elisabetta:"È giunto il momento per Netflix di ripensarci, per il bene di una famiglia e di una nazione così da poco in lutto, in segno di rispetto verso una sovrana che ha servito il suo popolo così diligentemente per 70 anni, e per preservare la sua reputazione agli occhi dei suoi utenti britannici".



Scoprite nel frattempo Imelda Staunton nei poster ufficiali di The Crown 5, in arrivo a novembre.