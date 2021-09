The Crown, Khalid Abdalla entra nel cast della stagione 5: sarà Dodi Al-Fayed

Nella quinta stagione di The Crown, come sappiamo, debutteranno nei ruoli chiave molti nuovi attori, e così vedremo per esempio i nuovi Carlo e Diana. Saranno raccontati anche gli anni della relazione della principessa, interpretata da Elizabeth Debicki, con Dodi Al-Fayed. Per portare sullo schermo quest'ultimo, è stato scelto Khalid Abdalla.

A riportare la notizia è Variety. Khalid Abdalla, nato 39 anni fa in Scozia ma di origine egiziana, è noto soprattutto per il ruolo di Amir Qadiri in Il cacciatore di aquiloni (2007) e per la sua interpretazione in Green Zone di Paul Greengrass (2010), in cui ha recitato insieme a Matt Damon.

Dodi Al-Fayed, erede della famiglia proprietaria dei grandi magazzini Harrods, aveva intrecciato una relazione con Lady Diana nel 1996, dopo la fine del suo matrimonio con il principe Carlo. Nell'estate del 1997, in particolare, la coppia era costantemente nel mirino dei paparazzi. Anche Al-Fayed ha poi trovato la morte nel fatale incidente d'auto a Parigi che costò la vita alla principessa.

Nella quinta stagione di The Crown vedremo anche Imelda Staunton nei panni della Regina. Lo scandalo del divorzio degli eredi al trono sarà sicuramente al centro dei nuovi episodi della serie Netflix, e c'è anche molta curiosità su come verrà affrontata la tematica della morte di Lady Diana.