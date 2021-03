The Crown, per Left Bank profitti in salita, ma la crisi non è ancora alle spalle

Nonostante il recente aumento degli ascolti di The Crown e i buoni dati di bilancio fatti registrare nell'ultimo anno, per Left Bank, la società di proprietà di Sony Pictures Television che produce la serie sulla famiglia reale britannica, le conseguenze della pandemia continuano a rappresentare una sfida impegnativa per i prossimi mesi.

I numeri dell'ultimo anno parlano di vendite per 124 milioni di sterline, contro i 108 milioni del 2019, il primo anno che ha fatto registrare entrate a nove cifre. Secondo i documenti depositati presso la Companies House del Regno Unito, inoltre, al lordo delle imposte i profitti di Left Bank sono aumentati del 46%, mentre l'utile lordo è aumentato del 22%, toccando i 25,7 milioni di sterline.

La casa di produzione di The Crown, tuttavia, resta prudente e consapevole del grave impatto del Covid-19 su tutto il settore produttivo britannico. Lo scorso anno, la decisione di rinviare tutte le riprese in programma alla metà del 2021, quando presumibilmente ci sarebbero state le condizioni per riprendere i lavori con maggior sicurezza, ha portato a un 2020 relativamente povero di impegni. i prossimi saranno invece mesi molto caldi.

Per quanto riguarda The Crown, fortunatamente la pandemia ha influito poco sulla produzione. Le riprese della quarta stagione sono terminate proprio pochi giorni prima del lockdown imposto dal governo, ed era già prevista una pausa di circa un anno. Le riprese della quinta stagione, in cui Imelda Staunton interpreterà la regina Elisabetta II, dovrebbero così partire in estate, presumibilmente a luglio.