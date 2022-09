The Crown, Matt Smith ricorda la regina Elisabetta:'Guardava la serie'

Matt Smith è apparso in questi giorni a Today, e ha ricordato quando in passato incontrò re Carlo III e il principe Harry. Smith ha interpretato il ruolo del principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown, la serie Netflix che racconta la vita della regina Elisabetta e il Novecento della Corona Britannica.

"Ho incontrato Harry una volta a polo, il che suona un po' grandioso, ma non era così grandioso. Si è avvicinato a me e ha detto 'Nonno', perché ha visto lo show. Non posso pretendere di sapere se lo guarda attualmente ma ne aveva guardato un po' in quel periodo".



Smith rivela inoltre un dettaglio sulla regina; la sovrana avrebbe dedicato la domenica sera allo show Netflix, guardandolo su un proiettore, secondo quanto è stato detto alla star di House of the Dragon tempo fa. La produzione di The Crown è stata sospesa, in segno di rispetto per la morte della regina, in base a quanto annunciato qualche giorno fa.



Matt Smith ha condiviso parecchi aneddoti su The Crown e la famiglia reale:"Un mio amico si era seduto a cena accanto al principe Filippo a cena una volta e gli aveva chiesto se l'avesse guardata. È uscito il primo piatto, poi il secondo e poi il terzo piatto e il mio amico non ha resistito ad aspettare la fine del pasto e disse 'Filippo, devo chiederle, ha visto The Crown?'. E a quanto pare si girò e disse 'Non essere ridicolo'".



Dopo la morte della regina Elisabetta The Crown sta facendo boom di ascolti su Netflix.