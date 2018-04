The Crown: Matt Smith si esprime sulla presunta disparità di salario con Claire Foy

L'attore britannico Matt Smith, noto per aver intepretato l'undicesimo dottore in Doctor Who e più recentemente il principe Filippo nelle due stagioni di The Crown, ha voluto rispondere alla controversia legata alla disparità di salario con la collega Claire Foy, che nel serial Netflix ha vestito i panni della Regina Elisabetta II.

In occasione di una recente intervista ai microfoni di The Hollwood Reporter, l'attore ha così dichiarato: "Claire è una delle mie migliori amiche e ritengo fermamente che tutti dobbiamo essere pagati in modo equo e paritario. Io la sostengo completamente e sono contento che tutta la vicenda si sia risolta perchè è quello che doveva accadere. Da ora in avanti, penso che tutti dovremmo tenere a mente di sforzarci nel creare condizioni più eque per tutti gli interessati, non solo per il nostro settore, ma in tutti".

Le polemiche sono scoppiate il mese scorso quando è stata riportata la notizia secondo cui i produttori della serie avrebbero offerto a Matt Smith un compenso notevolmente superiore a quello di Claire Foy, salvo poi dichiarare attraverso un comunicato stampa quanto segue: "Siamo gli unici responsabili dei budget e degli stipendi del cast. Gli attori non sono al corrente delle questioni economiche altrui e non possono essere ritenuti personalmente responsabili della retribuzione dei loro colleghi".

Vi ricordiamo che la terza stagione di The Crown avrà un salto temporale che richiederà nuovi intepreteti per vestire i panni dei protagonisti. La Regina Elisabetta II sarà infatti intepretata da Olivia Colman, di recente vista al cinema ne Assassinio sull'Orient Express, mentre è ancora ignoto il nome dell'attore che interpreterà il principe Filippo.

Paul Bettany sarebbe stato vicinissimo ad aggiudicarsi il ruolo, ma ha dovuto declinare a causa di impegni lavorativi che gli impedivano di partecipare alle riprese. In attesa di sapere una data di uscita della terza stagione, potete recuperare le prime due su Netflix.