The Crown, Meghan Markle pronta ad aiutare la sua futura interprete: 'Chiamami!'

Mentre The Crown 5 si prepara a mostrare la scena della morte di Diana, Meghan Markle pensa già a chi potrebbe interpretarla in un prossimo futuro e a differenza degli altri membri della Royal Family si è già detta pronta a dare una mano all'attrice che vestirà presto o tardi i suoi panni.

Intervistata da Variety l'ex star di The Suits ha ammesso di avere non poche difficoltà a vedersi ritratta sul piccolo schermo: "Non riesco a pensarci molto, a dire il vero. È tutto strano. Devi imparare a scindere le cose. Chiunque parli di me o selezioni un attore per interpretarmi, darà vita ad una mia caricatura creata per un'azienda che fa guadagnare alle persone un sacco di soldi. Una volta che riesci a capire questo è molto più facile dire: 'OK. Questo in realtà non ha nulla a che fare con me. È una lezione difficile da affrontare".

La Duchessa di Sussex appare però propositiva e soprattutto convinta di poter dare una mano all'attrice che dovrà interpretarla e dice dunque: "Non esitare, quando vuoi, chiamami!".

Intanto, sempre in forma di rispetto per l'ancora recente morte della Regina Elisabetta, Netflix ha deciso di rimandare l'uscita della docuserie su Harry e Meghan. Imminente è invece l'arrivo della quinta stagione di The Crown. La Royal Family e il nuovo Re Carlo III come prenderà?