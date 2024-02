The Crown, messi all'asta gli oggetti di scena della serie tv Netflix

Dominic West è rimasto distrutto dopo le recensioni di The Crown 6, e adesso, dopo la conclusione della serie, gli oggetti di scena sono stati messi all'asta.

Tra i vari oggetti della serie Netflix venduti c’è una replica della Jaguar personale della principessa Diana, andata all’asta per 70 mila sterline, una riproduzione del trono per l’incoronazione della regina, l'unica riproduzione al mondo della carrozza di stato in oro e la replica della porta d’ingresso di Downing Street (Tra i possibili compratori si ipotizza che ci sia stato anche l’ex primo ministro del Regno Unito Boris Johnson). L’insieme di 473 oggetti di scena utilizzati durante le riprese di The Crown sono stati venduti per un totale di 1.7 milioni di sterline. Il ricavato servirà per finanziare ben 50 borse di studio alla National Film and Television School attraverso un programma della Left Bank, produttore dello show televisivo di Peter Morgan.

"È un finale fantastico per The Crown vedere che gli oggetti di scena e i costumi hanno raccolto questa settimana a Bonhams una cifra così fenomenale per la borsa di studio della NFTS Left Bank Pictures. È stata una soddisfazione ancora maggiore vedere che il modello del corteo funebre ha raggiunto una cifra così alta". ha dichiarato Andy Harries, CEO di Left Bank.

