The Crown, Netflix cede alle lamentele: anche il trailer adesso ha il disclaimer Finzione

Il magnifico trailer di The Crown 5 ha preparato il terreno per il lancio degli attesissimi nuovi episodi dell'acclamata serie Netflix in arrivo dal 9 novembre prossimo, ma in queste il titolo è stato protagonista di una controversia a dir poco curiosa.

Dopo numerose lamentele, infatti, Netflix ha deciso di evidenziare in modo inequivocabile che The Crown è un'opera di finzione, nonostante sia basata su eventi realmente accaduti e passati alla storia del XX secolo: in queste ore, infatti, è stato aggiunto un disclaimer alla descrizione del video che accompagna il trailer della quinta stagione su YouTube, che recita: "Ispirata a eventi reali, questa drammatizzazione di fantasia racconta la storia della regina Elisabetta II e gli eventi politici e personali che hanno plasmato il suo regno", si legge. Lo stesso disclaimer è stato aggiunto come logline ufficiale per The Crown, come si vede sulla pagina di Netflix della serie.

La decisione di aggiungere il disclaimer su YouTube arriva appena due giorni dopo che Judi Dench aveva attaccato The Crown tramite una lettera aperta pubblicata dal The Times del Regno Unito nella quale condannava il dramma di Netflix per aver presentato "un resoconto impreciso e offensivo della storia", esortando lo streamer ad aggiungere un disclaimer all'inizio di ogni episodio e ribadendo che la serie è un "dramma romanzato". Simili critiche sono state mosse recentemente anche a Blonde di Andrew Dominik, che ha raccontato una versione romanzata di Marilyn Monroe.

The Crown 5 arriverà su Netflix dal prossimo 9 novembre.