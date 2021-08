The Crown: Netflix ha pubblicato una scena eliminata della scorsa stagione

Come sappiamo la prossima stagione di The Crown vedrà un completo recasting, e nel ruolo di Lady Diana potremo ammirare un'inedita Elizabeth Debicki. Netflix ha dunque deciso di pubblicare una delle scene eliminate della scorsa stagione, permettendoci di dare l'addio alla Diana di Emma Corrin.

Si tratta di un momento tristissimo e incredibilmente toccante. Vediamo, infatti, la Principessa Diana totalmente sola che preme "play" sul suo regalo di anniversario per Carlo, che non è con lei. Il regalo era una registrazione di lei che canta All I ask of You per il Principe, il bellissimo brano tratto dal musical Il fantasma dell'Opera di Andrew Lloyd Webber. Non che Carlo apprezzi particolarmente il regalo o l'opera di Webber. La scena, diretta molto bene, ci porta sul palco, dove possiamo ammirare il talento della Corrin, l'attrice che sui social ha fatto recentemente parlare di sé in seguito al suo coming out come queer.

Mentre Netflix ci fa recuperare la scena eliminata, la produttrice ci comunica che The Crown si concluderà con una sesta stagione. Una decisione giusta, considerando il momento storico raccontato che si avvicina pericolosamente ai giorni nostri. Nel frattempo, in attesa della prossima season, vi lasciamo con uno sguardo ai nuovi personaggi che prenderanno parte del cast in The Crown 5.