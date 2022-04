The Crown: Netflix in trattative per realizzare un prequel della serie!

Secondo quanto riportato quest'oggi da Deadline, Netflix sarebbe nella fase iniziale delle trattative con la Left Bank Pictures per realizzare un prequel di The Crown, l'acclamata serie incentrata sulla vita della Regina Elisabetta II, dal momento della sua incoronazione fino ai giorni nostri. Quest'anno esordirà in streaming la quinta stagione.

Originariamente programmata per cinque stagioni, The Crown è stata rinnovata per una sesta e conclusiva stagione a metà del 2020, mentre erano in corso le riprese della quarta stagione. The Crown 5 vedrà attuarsi il cambio di cast come accade ogni due stagioni in questa acclamata serie di carattere storico e drammatico. La quarta stagione di The Crown ha visto l'introduzione del personaggio di Lady Diana Spencer che è stata interpretata da Emma Corrin, mentre nella quinta stagione avrà il volto di Elizabeth Debicki.

Le fonti di Deadline, ora, riportano che le discussioni intorno a un prequel di The Crown sono ancora nelle loro fasi iniziali. Qualsiasi prequel coprirebbe probabilmente l'era precedente alla seconda guerra mondiale o la tarda epoca vittoriana quando regnava la regina Vittoria. È stata la monarca più longeva del Regno Unito fino a quando la regina Elisabetta II ha battuto questo record diversi anni fa.

Qualche mese fa, le riprese di The Crown 5 sono state interrotte anzitempo a causa del Covid. Non è chiaro al momento il numero di casi, ma il Daily Mail, che ha riportato per primo la notizia, parla di otto membri della troupe coinvolti. Un portavoce di Netflix ha dichiarato a Variety: "The Crown ha terminato le riprese un giorno prima del previsto rispetto a quanto pianificato per le vacanze di Natale, a seguito di alcuni casi positivi all'interno del team. Vogliamo garantire così la sicurezza degli altri e fare in modo che tutti i membri della produzione possano godersi le festività con i loro cari".