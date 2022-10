The Crown: Netflix vuole distruggere la famiglia reale secondo fonti vicine a Re Carlo

Con l'arrivo del trailer di The Crown 5, non sono mancate le polemiche scatenate soprattutto dalla storia che la nuova stagione metterà in scena. Concentrata nella metà degli anni '90, la trama seguirà il disfacimento del matrimonio tra Carlo e Lady Diana, adesso una nuova fonte vicina ai reali sostiene ci sia un piano di Netflix per distruggerli.

In un nuovo articolo, il Times cita senza rivelarne il nome un'amica della famiglia reale, che il mese scorso ha partecipato alla cerimonia funebre privata della Regina a Windsor, che ha criticato le decisioni editoriali del colosso dello streaming, dicendo che stanno "diffamando la famiglia reale. È una cosa feroce. È come se stessero cercando di distruggere la famiglia reale".

Inoltre, riguardo all'attuale partnership del principe Harry con Netflix, che vedrà la pubblicazione del suo documentario e di altri progetti, la donna ha dichiarato al Times che il duca si trovava nella "posizione più odiosa". Ha aggiunto riferendosi sempre a Harry: "Se la mia famiglia venisse diffamata in questo modo, non accetterei un centesimo [da Netflix]".

Questa ultima notizia fa seguito a una serie di critiche che hanno preceduto l'arrivo della quinta stagione di The Crown, che presenta una serie di eventi poco edificanti nella vita dell'allora Principe e della Principessa di Galles a metà degli anni Novanta, quando il loro matrimonio si è arenato tra relazioni adultere da entrambe le parti e fango reciproco per mezzo della stampa nazionale. È chiaro che non è il momento ideale per far tornare questi eventi nella coscienza pubblica, mentre Re Carlo inizia a definire i punti fermi del suo regno e a guardare all'incoronazione del prossimo anno.

Sir John Major, che fu primo ministro del Regno Unito all'epoca del divorzio di Carlo e Diana a metà degli anni Novanta, ha pubblicamente respinto uno dei punti della trama della nuova stagione, ovvero che Carlo stava cercando di far abdicare sua madre, la regina Elisabetta II, in suo favore - e ha definito lo show "una finzione dannosa e malevola" e "un barile di sciocchezze spacciate per nessun'altra ragione se non quella di fornire il massimo, e del tutto falso, impatto drammatico".

Netflix ha finora difeso la sua rappresentazione degli eventi, affermando che: "The Crown è sempre stato presentato come un dramma basato su eventi storici. La quinta serie è una drammatizzazione fittizia, che immagina cosa sarebbe potuto accadere a porte chiuse durante un decennio significativo per la famiglia reale - un decennio che è già stato esaminato e ben documentato da giornalisti, biografi e storici".

Tuttavia, Netflix ha inserito un disclaimer al trailer di The Crown 5 per rimarcare l'aspetto di finzione della serie.