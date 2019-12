The Crown non figura nella lista degli show più guardati su Netflix UK

Nei giorni scorsi Netflix ha diffuso le liste delle serie TV e dei film più guardati per regione, e pur non pubblicando i veri e propri "dati d'ascolto", ci si può fare un'idea del successo di alcuni show rispetto ad altri.

Nel Regno Unito ad esempio hanno fatto molto bene Sex Education e The Witcher, ma anche uno show originale come The Disappearance of Madelein McCann, mentre sul fronte cinematografico i più visti sono stati The Irishman di Martin Scorsese (qui la nostra recensione di The Irishman) e Murder Mystery.

Spicca invece l'assenza della terza stagione di The Crown, che non figura nella lista degli show più seguiti. The Crown è infatti un vero e proprio fenomeno di costume in UK, ed è considerata la serie di punta del catalogo Netflix, tanto che la premiere della terza stagione era stata addirittura diffusa gratuitamente anche per i non abbonati.

Una causa potrebbe essere il lancio novembrino della serie, che avrebbe avuto solo poco più di un mese di tempo per raccogliere spettatori rispetto a uno show lanciato a inizio anno, ad esempio, ma questo non sembra essere stato un problema per The Witcher (l'avete letta la nostra recensione di The Witcher?).

Insomma, forse è presto per gridare al flop, dato che Netflix ha comunque preso un impegno importanto con l'autore del drama Peter Morgan, che dovrebbe dunque condurre lo show per un totale di sei stagioni, ma di sicuro si tratta di un campanello d'allarme che non dovrà essere ignorato.

Voi che ne pensate?