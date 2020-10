The Crown, le nozze di Carlo e Diana nel trailer della quarta stagione

Manca ormai solo un mese all'uscita della quarta stagione di The Crown, che sarà in streaming su Netflix a partire dal 15 novembre. Una delle novità più attese della serie è l'entrata in scena di Lady Diana (interpretata da Emma Corrin), destinata a sconvolgere Buckingham Palace e la famiglia reale.

Nella giornata di oggi, martedì 13 ottobre, Netflix ha pubblicato il trailer italiano di The Crown, in buona parte incentrato proprio sulla figura di Diana Spencer. Le immagini, che possiamo vedere anche all'interno della notizia, mostrano infatti le nozze di Diana e del principe Carlo, oltre ad alcune scene della coppia in gioventù, apparentemente spensierata, e ad altre più seriose e ufficiali.

La somiglianza di Emma Corrin con Diana ha destato scalpore, e anche il vestito da sposa è identico all'originale. Sappiamo già, tuttavia, che l'attrice sarà sostituita da Elizabeth Debicki nella quinta stagione della serie.

Altra new entry che suscita attesa e curiosità è Gillian Anderson, che nella quarta stagione di The Crown interpreta la Lady di Ferro, Margaret Thatcher, primo ministro britannico per più di un decennio, personaggio di primo piano del Regno Unito e della politica internazionale degli anni '80.

Nel ruolo della protagonista, la regina Elisabetta II, è invece confermata per un'altra stagione Olivia Colman. Per altri approfondimenti su The Crown, rimandiamo alle recenti foto ufficiali pubblicate sulle pagine social della serie Netflix.