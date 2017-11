The Crown: nuova featurette sottotitolata della seconda stagione

Netflix ha diffuso in streaming una nuova featurette della seconda stagione di, serie incentrata sulla figura della Regina Elisabetta II che avrà ancora il volto di

La seconda stagione tratterà della vita della regina negli anni in cui dovrà barcamenarsi tra i pesanti impegni di monarca, di moglie e di madre. Claire Foy è stata molto acclamata per la sua performance, perfetta in ogni dettaglio; tuttavia, il progredire del racconto richiede per forza il cambio d'attrice, per raccontare gli anni più maturi dell'Altezza Reale. Al posto della giovane attrice arriverà Olivia Colman, la quale interpreterà Elisabetta nella terza e nella quarta stagione della serie.

Tutti gli episodi della seconda stagione di The Crown saranno distribuiti sulla piattaforma digitale dall’8 dicembre 2017.