The Crown da oggi su Netflix, e sono subito partite le polemiche su Diana

The Crown 6 è stato appena pubblicato da Netflix portando immediatamente con sé una nuova ondata di polemiche relative alla costruzione delle vicende che hanno visto coinvolta la famiglia reale inglese. I primi episodi presenterebbero, infatti, la relazione tra Dodi e Diana come qualcosa di costruito e voluto dal padre dell’imprenditore.

Dopo aver riportato le parole di Elizabeth Debicki, protagonista di The Crown, a proposito del suo ricordo del funerale di Diana, torniamo a parlare della discussa serie tv per parlare della prima polemica innescata dai nuovi episodi dello show creato da Peter Morgan.

Durante le prime puntate della sesta stagione, infatti, vengono raccontati i primi incontri tra Dodi e Diana, con la narrazione che insinua, a dire il vero abbastanza apertamente, come, dietro la relazione tra i due, ci sarebbe stato un piano di Mohamed Al-Fayed per ottenere la cittadinanza britannica.

Un’idea di questo tipo fu già confutata nel 1997 e ora, Michael Cole, ex portavoce di Al-Fayed ha deciso di tornare sull’argomento.

Parlando a Collider, l’uomo ha spiegato: “Netflix e la compagnia di produzione descrivono The Crown come una fiction dramatizzata e io non sono in disaccordo con questa definizione. Ciò significa che è inventato”.

Nei primi due episodi sono tantissimi i riferimenti al fatto che Mohamed Al-Fayed avrebbe spinto il figlio verso la principessa Diana, orchestrando i loro momenti insieme e la narrazione dei paparazzi che ne seguì.

Cole ha definito l’idea una totale assurdità: “Mohamed era un uomo straordinario sotto molti aspetti. Era felice che il suo figlio maggiore e la cara amica di famiglia Diana stessero insieme. Ma far innamorare due persone l’una dell’altra? Questo era al di là del suo grande talento”.

La morte di Mohamed Al-Fayed nell’estate del 2023 ci lascia senza la possibilità di una risposta da parte del diretto interessato nella vicenda e, in attesa della prossima polemica relativa alla serie, vi lasciamo alle parole di Peter Morgan a proposito di chi ha criticato The Crown.