The Crown e i paparazzi di Lady Diana, Elizabeth Debicki: 'È stato stressante'

Lo showrunner di The Crown è pronto alle critiche per la storia di Lady Diana nella stagione 6, e proprio Elizabeth Debicki, interprete dell’ex moglie di Re Carlo, ha parlato di quanto sia stato stressante dover ricreare l’atmosfera vissuta dalla figura pubblica da lei interpretata.

Debicki ha parlato in particolare della miriade di finti paparazzi che l’hanno dovuta accerchiare durante le riprese in un’intervista proprio con Netflix: “È stato difficile ricrearlo. Era pesante, molto maniacale e incredibilmente invasivo. E aveva una sorta di pressione. A volte è quasi una risposta anomala all'essere inseguiti da così tanti attori che interpretano la stampa, perché non si può andare da nessuna parte e basta trovarsi in una situazione del genere per circa un minuto prima di rendersi conto che è del tutto insopportabile. Cercare di andare da un posto all'altro e avere questo sciame intorno a te, ti fa sentire in trappola. È un'esperienza davvero spiacevole. È davvero orribile avere così tante persone che ti urlano contro e vogliono qualcosa. Quindi abbiamo lasciato che accadesse, perché ci sembrava una parte molto importante della storia da raccontare".

L’esperienza vissuta dall’attrice ci lascia immaginare quanto debba essere stato complicato per la vera Lady Diana, una delle donne più famose e adorate al mondo, gestire la presenza costante e incessante dei veri paparazzi all’interno della sua vita. Nel frattempo, Peter Morgan, ha rivelato che la storia di The Crown 6 è cambiata dopo la morte della regina Elisabetta.