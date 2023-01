The Crown, perché Netflix ha aggiunto un disclaimer per la quinta stagione?

Nel corso del tempo sappiamo come lo show di Netflix si sia concesso più di qualche licenza creativa, ma fino a questo momento non aveva mai dovuto sottolineare la natura fittizia della storia. Ora che gli eventi della quinta stagione di The Crown si sono avvicinati ancor di più alla memoria recente, le cose sembrano essere cambiate.

Come ben sapete, nella sua ultima stagione la serie ha affrontato ciò che ha causato il crollo della relazione tra Charles e Diana, toccando argomenti delicati come le scandalose conversazioni di Charles con Camilla, le paure di Diana di essere sorvegliata, gli inizi della sua relazione con Dodi Fayed e l'arco narrativo del figlio della regina, Charles.

E proprio per via degli argomenti trattatati e delle recenti pressioni rivolte alla piattaforma, come la lettera di Dame Judi Dench scritta per il Times, che ha accusato lo show di voler capitalizzare utilizzando delle tipiche storie da tabloid, Netflix ha scelto di aggiungere un disclaimer per evidenziare la natura fittizia della serie.

Ma voi cosa ne pensate? Diteci la vostra qui sotto nei commenti. Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Elizabeth Debicki, che ha parlato della sua interpretazione di Diana e vi ricordiamo che pochi giorni fa si è spento a 78 anni l'attore di The Crown Stephen Greif.