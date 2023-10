The Crown, Peter Morgan: 'Chi ha criticato la serie come Judi Dench si sentirà uno stupido

Il creatore di The Crown ha attaccato i critici dello show che hanno espresso la propria opinione negativa prima dell’uscita della sesta stagione, dicendosi sicuro che, una volta uscita, la serie sarà capace di far cambiare idea a tutti tanto da imbarazzare chiunque abbia espresso un certo tipo di parere in anticipo sui tempi.

Dopo che Peter Morgan si è detto pronto alle critiche a The Crown 6 per la rappresentazione della storia di Lady Diana, torniamo a parlare del produttore e della fiducia che ripone nella sua opera per riportare le parole che ha voluto dedicare ai critici dello show che, secondo il suo modo di vedere, avrebbero parlato troppo presto, senza neanche prendersi il tempo e la possibilità di guardare il nuovo capitolo.

Durante un’intervista con Variety, Peter Morgan non ha risparmiato nomi e considerazioni, chiamando in causa l’attrice Judi Dench e l’ex primo ministro Inglese John Major: “Tutte le critiche sull’atteggiamento di The Crown nei confronti della famiglia reale vengono mosse prima dell’uscita dello show. Nel momento in cui uscirà e la gente lo guarderà, le critiche, che vengano da Judi Dench o da John Major, si ammutoliranno all’istante. E credo che i critici probabilmente si sentiranno piuttosto stupidi”.

Judi Dench era stata una delle voci celebri a richiedere il disclaimer all’inizio di ogni puntata utile a distinguere il fatto che lo show sia solo una drammatizzazione ispirata a eventi reali che hanno riguardato la famiglia reale e che da un certo momento in avanti ha specificato la cosa per gli spettatori meno attenti e più suggestionabili.

Certo è che lo show, nel bene come nel male sta già facendo parlare molto di sé e, in attesa di poterne vedere il nuovo capitolo, vi lasciamo al trailer della parte 1 di The Crown 6.