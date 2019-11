The Crown: Peter Morgan trova bizzarro che stia ancora scrivendo della Royal Family

Peter Morgan nel corso degli anni si è distinto per il suo lavoro autoriale in progetti quali come The Queen, la comedy The Audience e ora lo show tv The Crown. Grazie a questo percorso la carriera di Morgan si è legata in maniera indiscussa alla famiglia reale britannica. E nel corso di un evento a Hollywood, Morgan ha raccontato il suo stupore.

"Se quello che stai chiedendo è se penso che sia strano e bizzarro che stia ancora scrivendo su queste persone si!" ha esclamato Morgan nel corso dell'intervento, rispondendo alla domanda del membro del cast di The Crown, John Lithgow.

"Non sono un fanatico della monarchia, sono interessato alla Gran Bretagna, sono interessato al modo in cui il nostro Paese ha unito tutto. Abbiamo questa costituzione molto eccentrica. Tutto ciò che è finito essere The Crown in realtà è questo rapporto privato tra la regina e il suo primo ministro, quando hanno questi incontri piuttosto strani una volta a settimana. E questo mi ha fatto desiderare di esplorarlo. E sono confuso quanto altri che io ancora lo stia facendo. Se qualcuno mi avesse detto, forse otto o dieci anni fa che avrei scritto di queste persone per così tanto tempo, mi sarei fatto saltare il cervello, è vero".



The Crown è da ieri su Netflix con gli episodi della terza stagione che vede Olivia Colman subentrare nel ruolo della regina Elisabetta II, ereditato da Claire Foy.

Nel nuovo promo pubblicato qualche giorno fa i riflettori erano puntati sul principe Carlo. Secondo indiscrezioni la seconda stagione dello show non sarebbe stata gradita dalla regina Elisabetta.