The Crown, ecco il poster ufficiale della terza stagione

Netflix ha pubblicato online il poster ufficiale dell'imminente stagione 3 di The Crown, che arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 17 novembre. Nell'immagine si vede la nuova protagonista della serie, Olivia Colman, con alle sue spalle Tobias Menzies e Josh O'Connor.

Compare anche uno slogan sulla parte alta, che in italiano recita: Il tempo passa, il dovere resta. La foto è visibile in calce all'articolo.

Come sappiamo, nella terza stagione il cast di The Crown si rinnova per rendere al meglio lo scorrere del tempo e la nuova età dei protagonisti. La regina Elisabetta sarà appunto il premio Oscar Olivia Colman, che prende il posto di Claire Foy, a cui ammette di essersi ispirata. Tobias Menzies sarà il suo consorte, il principe Filippo, interpretato nelle prime due serie da Matt Smith (Doctor Who). Josh O'Connor sarà invece il principe Carlo.

Tra le altre new entry di The Crown 3 ci sono inoltre Helena Bonham Carter, che sostituisce Vanessa Kirby nel ruolo della principessa Margaret, Ben Daniels che sarà Tony Armstrong-Jones, Jason Watkins nei panni del Primo Ministro Harold Wilson, Erin Doherty che interpreta la principessa Anna. Molto attesa anche Emerald Fennell, che interpreterà Camilla Parker Bowles.

Non dovrebbero comparire prima della quarta stagione, invece, i personaggi di Margaret Thatcher e di Lady Diana, ma si sa già che saranno interpretati rispettivamente da Gillian Anderson ed Emma Corin.

Se non l'hai ancora visto, dai un'occhiata al teaser trailer italiano di The Crown 3.