The Crown, la principessa Diana di Emma Corrin andrà in cerca della verità

La terza stagione di The Crown non è ancora arrivata (è attesa nella seconda metà del 2019), ma già si comincia a parlare addirittura della quarta, quella che vedrà il debutto di uno dei personaggi più controversi della storia della monarchia inglese: Lady Diana, che sarà interpretata da Emma Corrin.

La giovane attrice sta – lentamente, ma con decisione – prendendo confidenza col suo personaggio e con tutte le aspettative che si porta dietro. Parlando con The Hollywood Reporter di come si preparerà a interpretare il ruolo, Emma Corrin ha detto che avrà una sorta di “allenatore” per la voce e per i movimenti, e che incontrerà persone che hanno conosciuto la vera principessa Diana Spencer. Ha inoltre già iniziato a leggere biografie e a guardare filmati d’archivio.

“C’è molto lavoro da fare” ha detto l’attrice. “Quando si parla di Lady Diana, occorre sempre setacciare le ca***te dalla verità”. The Crown proverà a offrire una rivisitazione autentica ed empatica di quella che è diventata una vera icona mondiale.

Debutterà invece nella terza stagione il personaggio di Camilla Parker, interpretata da Emerald Fennell, che ne ha dato una versione meno studiata rispetto a quelle che sembrano le intenzioni della collega. Di Camilla, infatti, sembra esistano soltanto due foto dell’età che avrebbe nella terza stagione della serie ideata da Peter Morgan. “Era molto riservata, e quello che racconteremo nella terza stagione è il suo rapporto con Carlo prima del matrimonio.”

Qui di seguito riportiamo tutto quello che c’è da sapere su The Crown 3.