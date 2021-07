The Crown, la produttrice esecutiva conferma: 'la sesta stagione sarà l'ultima'

The Crown di Netflix non continuerà dopo la sesta stagione, come dichiarato dalla produttrice esecutiva della serie Suzanne Mackie e dal creatore Peter Morgan. Dobbiamo quindi prepararci a dire addio alla storia che racconta le vicende della Corona inglese.

Lo show ha raccontato l’ascesa di Elisabetta II al trono e gli eventi, sia tragici che commoventi, che hanno plasmato la seconda metà del XX secolo e la famiglia reale.



La quarta stagione della serie, che ha fatto il suo debutto nel novembre 2020, ha coperto il periodo di tempo tra il 1979 e il 1990. È stata ambientata durante il periodo in cui il primo ministro britannico, Margaret Thatcher, era al potere.



Altri eventi chiave esplorati durante la stagione 4 sono stati l'introduzione di Lady Diana Spencer nella famiglia reale, il suo corteggiamento e il matrimonio con Charles, la nascita dei loro due figli William e Harry e il loro tour in Australia e Nuova Zelanda.

Inoltre abbiamo visto la guerra delle Falkland, il funerale di Lord Mountbatten e il suo effetto sul principe Carlo, l'irruzione a Buckingham Palace di Michael Fagan e la relazione tra il principe Carlo e Camilla Parker-Bowles.



Ora il The Sun ha riferito che lo showrunner Peter Morgan non ha cambiato idea dai suoi piani di terminare la serie dopo sei stagioni.

La produttrice esecutiva di The Crown, Suzanne Mackie, ha spiegato perché Morgan non vuole esplorare le vite dei reali oltre i primi anni 2000:



"Peter lo ha detto in modo molto articolato: semplicemente non può scrivere qualcosa a meno che non ci sia stato il tempo per ottenere una prospettiva adeguata sugli eventi. Penso che abbia sempre pensato che 10 anni fosse il tempo minimo in cui può vedere qualcosa in un contesto storico, per permettergli di capirlo davvero. Non credo che si discosterà da questo. Conosciamo tutti queste storie, ma ciò che Peter fa in modo così brillante è andare oltre e comprendere lo scenario in un modo più sfumato, complesso e sorprendente."

Durante le stagioni 5 e 6, ci saranno importanti cambiamenti nel cast, Imelda Staunton prenderà il posto di Olivia Colman come regina mentre Jonathan Pryce interpreterà il principe Filippo.

Jonny Lee Miller interpreterà John Major, Elizabeth Debicki interpreterà il ruolo della principessa Diana e Lesley Manville interpreterà la principessa Margaret. Lo spettacolo ci ha abituato al cambio di cast ogni due stagioni per essere coerenti con l’invecchiamento dei personaggi.

Le riprese della quinta stagione di The Crown inizieranno questo mese e coprirà gli anni del governo di John Major, la rottura del matrimonio della principessa Diana e del principe Carlo e il successivo divorzio, la morte di Diana nel 1997 e il suo impatto sulla famiglia reale.



I fan avrebbero voluto vedere la serie arrivare fino ai giorni nostri con le vicende di Harry e Meghan Markle che hanno scosso la monarchia, ma a quanto pare lo show televisivo si fermerà prima.