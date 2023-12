The Crown: la produttrice della serie risponde alle critiche su Diana e le tre regine

Le critiche sono state il pane quotidiano per The Crown, la serie Netflix dall'ambizioso obiettivo di raccontare luci e ombre della Famiglia Reale britannica. Ma anche lo show di Peter Morgan volge alla sua fine e ci regala una potente immagine delle tre regine apparse sul piccolo schermo: Imelda Staunton, Olivia Colman e Claire Foy.

E se il finale di The Crown ha chiuso il cerchio con il matrimonio dell'attuale re Carlo III e Camilla, l'inizio della sesta stagione ha avuto l'arduo compito di raccontare la morte di Lady D. accendendo subito le polemiche. Un evento che ha colpito la coscienza collettiva, oggetto di teorie più svariate e una ferita ancora aperta per gli inglese non sarebbe mai passato in sordina.

Tuttavia la produttrice esecutiva Suzanne Mackie ha risposto alle critiche nel corso di un'intervista a The Hollywood Reporter: "L'unica scena che avrebbe potuto essere fraintesa è quella in cui Diana appare come fantasma alla regina Elisabetta e all'ex marito re Carlo III, ma Diana non è stata interpretata per noi come fantasma. Penso che l'essenza di Diana fosse così forte che era incomprensibile che semplicemente non esistesse più".

Mackie, inoltre, ha sottolineato come la scrittura di Peter Morgan non sia mai stata superficiale: la morte di Diana e il suo "fantasma" rappresentano infatti il dolore vissuto da Morgan (la sua carriera ha sempre girato intorno alla Corona) alla morte di Lady D.

Un altro momento iconico della sesta stagione è rappresentato dalla riflessione della Regina Elisabetta II nell'esatto istante in cui rivede la regina che è stata fino a qualche tempo fa con il volto di Olivia Colman ed agli inizi come monarca come Claire Foy: "Tutte le stelle in quel momento si erano allineate. Sembrava molto puro, molto commovente - ricorda Mackie - nel momento in cui Peter scriveva questa scena non poteva immaginare che la regina sarebbe morta a breve. Quindi mi è sembrato anche un tributo meravigliosamente intenso per dirle addio".

E voi cosa ne pensate della sesta stagione di The Crown? Scrivetecelo nei commenti!