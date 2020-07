The Crown, la produzione va in pausa: ecco quando potrebbe arrivare la stagione 5

La quarta stagione di The Crown è riuscita a sfuggire alla pandemia per appena due giorni, mantenendo la sua finestra di uscita entro il 2020, ma a quanto pare il debutto della stagione 5 non avverrà molto presto.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, la Left Bank Pictures inizierà le riprese dei nuovi episodi a giugno 2021: a questo punto, The Crown 5 non potrà arrivare su Netflix prima del 2022.

Questa pausa nei lavori, fa sapere il sito, sarebbe prevista già da diverso tempo e non avrebbe nulla a che vedere con l'emergenza sanitaria, anche se permetterà alla produzione di prepararsi al meglio per affrontare le conseguenze della situazione attuale, come le stringenti misure di sicurezza ora in vigore nel Regno Unito.

Il quinto arco narrativo, lo ricordiamo, vedrà il debutto di Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta, con Lesley Manville che interpreterà la Principessa Margaret: entrambe ritorneranno anche per la sesta e ultima stagione di The Crown.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare tutti i dettagli su The Crown 4, la quale rivedrà la stellare cast formato da Olivia Colman, Helena Bonham Carter e Tobias Menzies, oltre che l'atteso esordio di Gillian Anderson nei panni di Margaret Tatcher. Cosa vi aspettate dai nuovi episodi? Diteci la vostra nei commenti.