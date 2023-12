The Crown, per la produzione la performance di Elizabeth Debicki è semplicemente perfetta

The Crown 6 è stata una delle serie tv che più ha fatto discutere gli appassionati in questo 2023: importante motivo di discordia è stata la rappresentazione dell’ultimo periodo di vita della principessa Diana. Parlando della sua interprete, Elizabeth Debicki, Robert Sterne ha voluto esaltarne la bravura e la capacità di adattamento al ruolo.

Dopo aver condiviso le parole di Peter Morgan a proposito della possibilità di un prequel per The Crown, torniamo a parlare del seguitissimo show televisivo che ha ripercorso il regno di Elisabetta II per riportare le parole del direttore del casting Robert Sterne a proposito degli ottimi lavori fatti dagli attori e, in particolare, da Elizabeth Debicki.

Sterne, parlando a The Hollywood Reporter, ha dichiarato: “Sono orgoglioso dello show, perché il cast è stato una parte fondamentale nella sua riuscita. Essere stato parte della produzione è stato grandioso, ma anche un po’ snervante”.

Quindi ha parlato più nello specifico delle varie scelte fatte, soffermandosi sulla bravura di Elizabeth Debicki: “Una delle interpretazioni perfette di The Crown”.

Quindi, il direttore del casting ha parlato del processo che ha portato la produzione a scegliere la Debicki: “Lo sapevamo e basta. Era Elizabeth Debicki. L’avevamo incontrata per un’altra parte circa cinque anni fa e io ero nella stanza, la guardavo e pensavo che non potessimo scegliere lei per quel ruolo perché se lo avessimo fatto ce ne saremmo pentiti, perché sarebbe dovuta essere Diana. Ricordo di aver detto al regista di non sceglierla perché dovevamo averla in ques’altro ruolo”.

Stern ha quindi concluso: "Siamo stati fortunati che lei abbia detto di sì perché è straordinaria. Il principe Harry, quando nel suo libro descrive il ricordo di sua madre, la rappresenta come una luce abbagliante. E c'è qualcosa in quello che fa Elizabeth Deck che è elettrizzante. Lo trovo davvero mozzafiato. Ha risolto tutti gli aspetti tecnici come la voce e il movimento, ma poi ha aggiunto qualcosa in più che ha a che fare con la vulnerabilità e l'intelligenza emotiva. è qualcosa che deve provenire da lei e non so come ci riesca, ma ti lascia senza fiato".

Con la storica serie Netflix ormai giunta a conclusione non ci resta che lasciarvi con la nostra recensione della seconda parte di The Crown 6.