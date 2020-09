The Crown, la reazione sul set per l'abito da sposa di Lady Diana: 'È calato il silenzio'

Intervistata da Vogue per parlare del suo debutto come Lady Diana nella quarta stagione di The Crown, Emma Corrin ha svelato la reazione del cast e la troupe durante le riprese di un iconico momento legato alla principessa.

Nei prossimi episodi potremo infatti assistere al matrimonio tra Diana Spencer e il Principe Carlo, avvenuto a luglio 1981 nella Cattedrale di San Paolo a Londra.

"Gli Emanuels, che hanno creato il design originale, ci hanno fornito i modelli, e poi è stato realizzato per me", ha spiegato l'attrice sul maestoso abito da sposa color avorio indossato durante la cerimonia. "Stavamo girando in cui lei appare per la prima volto con l'abito da sposa - credo fosse alla Lancaster House di Londra - e avevo un team di circa 10 persone che mi aiutava ad indossarlo perché è enorme."

"Sono entrata in scena ed è calato il silenzio" ha rivelato la Corrin. "Più di qualsiasi altra cosa io abbia indossato nella serie, con quell'abito mi sentivo davvero lei."

Il mese scorso, lo ricordiamo, Netflix ha diffuso in rete il primo teaser ufficiale di The Crown 4 svelando la data di uscita prevista per il 15 novembre. Nella nuova stagione ritroveremo Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta, mentre tra le new entry è atteso il debutto di Gillian Anderson nel ruolo di Margaret Thatcher.