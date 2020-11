The Crown, alla Regina Elisabetta non piace il Principe Filippo dello show

Sin dagli esordi dello show ci siamo tutti posti una domanda: ma la Regina Elisabetta guarda The Crown? Bene, stando alle ultime indiscrezioni giunte dall'interno della Royal Family sembra proprio che non solo la monarca sia solita seguire la serie Netflix, ma anche che abbia espresso alcuni giudizi sulla veridicità delle vicende narrate.

Certo, aspettarsi un grado di attendibilità del 100% da un prodotto televisivo è pura utopia: pare quindi che la Regina abbia ben accettato che alcuni eventi siano stati volutamente drammatizzati per rendere la serie più appetibile, ma anche che abbia storto un po' il naso su un elemento in particolare.

"La Regina è consapevole che molti spettatori di The Crown considerino lo show un ritratto attendibile dei membri della Famiglia Reale e sa di non poter farci nulla. Ma devo convenire sul fatto che non abbia apprezzato che il Principe Filippo sia stato rappresentato come un padre insensibile con i propri figli. Le ha dato fastidio, in particolare, una scena in cui Filippo sembra non mostrare alcuna empatia nei confronti di un Carlo palesemente preoccupato durante un volo di ritorno dalla Scozia. Questa cosa non è mai accaduta" ha rivelato un membro della corte.

Carlo, d'altronde, sarà uno dei punti focali della quarta stagione di The Crown, che si concentrerà molto sul suo rapporto con Diana ma anche sugli scontri tra la Regina Elisabetta e Margareth Thatcher; pare, intanto, che Emma Corrin sia stata ricoverata durante le riprese di The Crown.