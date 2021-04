The Crown: la regina Elisabetta pubblica una toccante foto ricordo col Principe Filippo

Nel giorno dei funerali del Principe Filippo, la Regina Elisabetta II ha condiviso sui social una foto privata che la ritrae insieme al suo defunto marito durante una vacanza in Scozia risalente al 2003.

L'immagine, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, è stata condivisa dall'account ufficiale della Famiglia Reale sul social network Instagram e appartiene alla sua collezione privata della regina: ritrae Elisabetta e il duca di Edimburgo rilassati e sorridenti in cima ai Coyles of Muick vicino a Balmoral, in Scozia, nel 2003. L'immagine inedita è stata scattata dalla nuora della regina, Sophie, contessa di Wessex.

"La regina desidera condividere questa fotografia privata scattata con il duca di Edimburgo in cima ai Coyles of Muick, in Scozia, nel 2003", si legge nel post. La regina, 94 anni, ha scelto personalmente l'immagine da mostrare al mondo per salutare il Duca, morto all'età di 99 anni lo scorso venerdì.

I funerali del Principe Filippo, descritto dalla regina come un "marito amorevole" e un "padre devoto" e dal principe Harry come un maestro dei barbecue, si sono tenuti oggi in diretta mondiale, accompagnati da un minuto di silenzio. Gli eventi sportivi originariamente pianificati per le 15:00 sono stati rinviati e posticipati nel corso della giornata.

