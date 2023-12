The Crown, i ricercatori di Netflix rispondono alle critiche: 'Nostre ricerche solide'

Era preventivabile che alla sesta stagione di The Crown sarebbe toccato andare incontro ad una mole di critiche decisamente superiore rispetto a quella riservata alle passate stagioni: l'inevitabile soffermarsi sulla tragica fine di Lady Diana era terreno fertile annunciato, ma gli addetti ai lavori non hanno intenzione di restare in silenzio.

A rispedire al mittente le critiche, mentre il trailer della seconda parte di The Crown 6 ci anticipa il finale dello show, è stata la responsabile delle ricerche Annie Sulzberger: "Diana e Dodi non hanno avuto il tempo di dire la loro sulla loro relazione. Quindi ciò a cui ci siamo affidati non sono state le news del 1997, ma le testimonianze che vennero fuori molto tempo dopo (nel 2006 e nel 2008), perché quelle ci riportano le parole dei suoi migliori amici che erano appena stati a telefono con lei" sono state le sue parole.

Sulzberger ha proseguito: "Siamo riusciti ad entrare nella sua mente con molta facilità, e tutte quelle testimonianze sono state considerate affidabili dalla polizia britannica. Siamo fieri di tutti quei dettagli che siamo riusciti a scoprire tramite un grande lavoro di ricerca. Spero che la gente capisca che questo è più di un lavoro artistico, è una solida operazione investigativa". Per saperne di più, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione della prima parte della sesta stagione di The Crown.