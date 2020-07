The Crown, ecco tutto ciò che sappiamo sulla quarta stagione della serie Netflix

In attesa di avere notizie sulla pubblicazione di The Crown 4, nei giorni scorsi sono arrivate numerose conferme sul cast principale della quinta stagione. Sappiamo infatti già da tempo che Imelda Staunton interpreterà la Regina Elisabetta mentre Lesley Manville sarà Margaret in The Crown 5.

Dobbiamo però fare i conti ancora con la quarta stagione della serie. Fin qui sappiamo che rivedremo tutti i grandi attori già amati nella terza. Assisteremo al ritorno di Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta, Helena Bonham Carter nei panni di Margaret e Tobias Menzies nei panni del Principe Filippo. Riconfermati anche tutti gli altri interpreti. Ben Daniels interpreterà Lord Snowden, Josh O'Connor sarà il Principe Carlo, Erin Doherty sarà la Principessa Anna e Emerald Fennell interpreterà Camilla Parker-Bowles. Tra i nuovi membri del cast treoveremo, Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher, Emma Corrin nei panni della Principessa Diana e Geoffrey Breton nei panni di Mark Phillips.

Poiché questa stagione coprirà un periodo che va dalla fine degli anni '70 e tutti gli anni '80, dovremo affrontare molti momenti significativi del regno della Regina e nella storia del mondo. Ad esempio, i progetti di attentati ai suoi danni, l'ascesa dell'IRA, l'assassinio di Louis Mountbatten, la guerra delle Falkland, l'amministrazione di Ronald Regan, il matrimonio di Carlo e Diana e la nascita dei loro figli, i principi William e Harry.

La serie, a differenza di molte altre, non dovrebbe aver subito ritardi a causa della pandemia di Covid-19. La serie dovrebbe essere pubblicata a Dicembre anche se non ci sono ancora annunci ufficiale. Alcune difficoltà potrebbero invece colpire The Crown 5. Staremo a vedere.