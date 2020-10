The Crown, scelto l'interprete del Principe Carlo nelle stagioni 5 e 6: sarà Dominic West

A meno di un mese dal debutto di The Crown 4, Variety fa sapere che Dominic West è in trattative per vestire i panni del Principe Carlo nelle stagioni 5 e 6 della serie Netflix, le quali seguiranno la famiglia reale negli anni '90 e nei primi anni 2000.

Se tutto andrà come previsto (stando al sito la trattativa è ormai arrivata alle fasi finali), l'attore britannico reciterà al fianco di Elizabeth Debicki, che prenderà il posto di Emma Corrin come interprete di Lady Diana. Nella quarta stagione, Carlo è impersonato dalla new entry Josh O'Connor.

Noto principalmente per i suoi ruoli nelle serie The Wire e The Affair - Una relazione pericolosa, con quest'ultima che gli è valsa due nomination ai Golden Globes, West prossimamente apparirà al fianco di Lily James nell'adattamento BBC di Inseguendo l'amore.

Nel cast di The Crown 5 e 6 sono confermati anche Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta II, Leslie Manville in quelli della Principessa Margaret e Jonathan Pryce nel ruolo del Principe Filippo.

Che ve ne pare della scelta? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto Netflix ha pubblicato dei suggestivi poster di The Crown 4 dedicati a tutti i protagonisti. I nuovi episodi, lo ricordiamo, saranno disponibili nel catalogo del servizio a partire dal prossimo 15 novembre.