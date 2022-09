The Crown: la serie fa boom di ascolti dopo la morte della Regina Elisabetta II

In seguito alla morte della Regina Elisabetta II, il mondo intero si è fermato per rendere onore alla sovrana più longeva del Regno Unito. Tanti sono stati gli speciali e le dirette a lei dedicati, e in particolare The Crown, serie Netflix che racconta la storia della Regina sin dalla sua salita al trono, è tornata nella Top Ten dello streamer.

In tanti, infatti, hanno sentito il bisogno di riguardare la serie subito dopo aver appreso il tragico evento. Nello specifico lo show ha raggiunto in questi cinque giorni il settimo posto nella classifica USA con 17,57 milioni di ore visualizzate. Nelle altre posizioni, invece, possiamo attualmente trovare Cobra Kai, che è in testa al gruppo con 107 milioni di ore visualizzate, Devil in Ohio, che segue al secondo posto con 70,8 milioni di ore guardate, The Imperfects al terzo, Dated and Related al quarto, The Sandman al quinto e infine Partner Track, che si è aggiudicato il sesto posto sopra al dramma sulla corona per pochissimo: 18 milioni le ore visualizzate per il prodotto.

The Crown è stata creata da Peter Morgan, ed è iniziata con Claire Foy nei panni della regina Elisabetta II, vestiti in seguito da Olivia Colman. Nel prossimo capitolo, a rilevare il ruolo sarà invece Imelda Staunton. Adesso, però, i lavori su The Crown 5 si sono fermati per rendere onore alla Regina appena deceduta.