The Crown, la serie Netflix deve fermarsi: 'Doveroso rispetto alla Regina Elisabetta'

La Regina Elisabetta è morta qualche ora fa nella sua residenza scozzese di Balmoral e in segno di rispetto per questa Sovrana, la produzione della serie Netflix The Crown potrebbe interrompersi nei prossimi giorni.

Peter Morgan, sceneggiatore e drammaturgo britannico che nel 2006 ha dedicato proprio ad Elisabetta II il tanto discusso The Queen con Helen Mirren ha detto: "The Crown è una lettera d'amore per lei e non ho nulla da aggiungere per ora, solo silenzio e rispetto. É doveroso mostrare il proprio rispetto alla Regina Elisabetta, mi aspetto che nei prossimi giorni la produzione della serie si fermi".

Quando lo show Netflix è entrato in produzione nel 2016 per la prima volta, Stephen Daldry, uno degli artefici del successo di The Crown e regista di alcuni degli episodi iniziali della prima stagione, aveva già discusso di ciò che sarebbe potuto succedere se la Regina Elisabetta fosse morta, precisando che naturalmente la serie Netflix si sarebbe interrotta.

"Nessuno di noi sa quando arriverà quel momento, ma sarebbe giusto e doveroso mostrare rispetto alla Regina. Sarebbe un semplice omaggio e un segno di rispetto. È una figura globale ed è quello che dovremmo fare".

Le condizioni di salute critiche di Elisabetta avevano di fatto già annunciato quello che sarebbe stato il triste epilogo di questa giornata e ora, senza timori di fare spoiler, possiamo già immaginare come si concluderà la sesta stagione di The Crown.