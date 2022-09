The Crown: la serie Netflix torna in top 10 dopo i funerali della Regina Elisabetta I

L'acclamata serie tv The Crown è balzata nella top 10 di Netflix in questi giorni, a poche ore dalla messa in onda in mondo visione degli storici funerali della Regina Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre dopo settant'anni di regno.

Nonostante l'ultima stagione di The Crown, la quarta, risalga al 2020, la serie in questi gironi è tornata in trend su Netflix e gli eventi storici che il Regno Unito sta raccontando al mondo intero nelle ultime settimane ha spinto anche nuovi spettatori a scoprire la serie con Claire Foy e Matt Smith: i dati rivelano infatti che la prima e la seconda stagione di The Crown occupano rispettivamente il terzo e il settimo posto della top 10 delle serie tv più viste su Netflix nella settimana dal 12 settembre al 18 settembre, con il primo ciclo di episodi che è stato visto per un totale di 40.790.000 ore, mentre il secondo ha raggiunto 16.670.000 ore.

Ricordiamo che la sesta stagione di The Crown è attualmente in produzione, anche se subito dopo la morte della Regina Elisabetta II i lavori sono stati interrotti per rispetto nei confronti della sovrana. Nel frattempo, i fan aspettano ancora gli episodi della quinta stagione, che invece arriveranno sugli schermi degli abbonati Netflix a novembre: in questa stagione, Imelda Staunton assumerà il ruolo di Elisabetta anziana, dopo che Clare Foy e Olivia Coleman l'avevano interpretata rispettivamente negli anni della giovinezza e nella mezza età.

Quali sono le vostre aspettative? Anche voi avete ricominciato a vedere The Crown dopo gli ultimi eventi che hanno sconvolto la famiglia reale? Ditecelo nei commenti.