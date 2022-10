The Crown, la serie non mostrerà QUEL tragico momento nella storia della famiglia reale

The Crown, la celebre serie Netflix che racconta la storia della corona britannica e in particolare del regno di Elisabetta II, non mostrerà un tragico momento che ha inciso in maniera significativa sulla storia contemporanea della famiglia reale e della popolazione britannica nel corso degli ultimi decenni.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie. Non perdetevi il trailer di The Crown 5, in attesa dei nuovi episodi.



La serie non mostrerà l'orribile incidente che costò la vita alla principessa Diana e al suo compagno, Dodi Al Fayed.

Secondo quanto riporta il Sun, alcuni membri della troupe hanno parlato di ciò che accadrà nella stagione 5:"Alcuni lavoratori dello staff stanno iniziando a parlare delle loro sensazioni. Le scene si concentreranno sull'ultimo sfortunato viaggio di Diana a Parigi nel 1997 e ripercorreranno i giorni e le ore prima e dopo il tragico incidente d'auto in un sottopassaggio. Il momento esatto dell'impatto dell'incidente non verrà mostrato".



In ogni caso tra gli addetti ai lavori della serie si percepisce una certa ansia per le corde che andrà a toccare la quinta stagione. Una fonte ha dichiarato:"Temevamo di arrivare a questo punto. Il conto alla rovescia è di due settimane e mentre proseguiamo con calma è giusto riconoscere che c'è una certa ansia; una sensazione palpabile di essere leggermente in bilico. Insomma, c'è una sensibilità esplosiva che circonda questo tema".



Inoltre non mancano le critiche illustri; Judi Dench ha attaccato The Crown e il racconto crudo e impreciso che la serie farebbe di alcuni dettagli della famiglia reale.